В Хабаровске рухнул потолок в жилом доме

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10 августа 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Инцидент произошел в Центральном районе Хабаровска. Лестничный пролет подъезда засыпало обломками потолочных перекрытий. По словам жильцов, полтора года назад они заметили признаки обрушения. Они склонны считать, что всему виной подрядчик, который некачественно провел ремонт.

К счастью, обрушение не затронуло квартир, никто не пострадал – в момент происшествия в подъезде не было людей. Однако обломками проход ко второму этажу был заблокирован.

Жильцы боятся, что авария – только начало разрушения дома. Здание было построено в 1954 году, износ его, по оценкам специалистов, составляет порядка 50% - здание аварийным не считается.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.