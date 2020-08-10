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Журналист «Дождя» рассказал о задержании в Минске

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Журналист «Дождя» рассказал о задержании в Минске
Наручники. Фото: pixabay.com

Российский журналист Василий Полонский рассказал, как с ним и коллегами обращались в Белоруссии после задержания. Отмечается, что сотрудники телеканала «Дождь» вернулись на родину, в ближайшие пять лет им запрещен въезд в Белоруссию.

Полонский признался, что от стяжек у него болели руки, а одного из его коллег из-за проверки полностью раздели. «Уже когда нас доставили в сам отдел, который находился, оказывается, через дорогу, … там все было по-человечески. У меня очень болели руки от стяжек, и сотрудники, которые нас потом оформляли, .... они довольно быстро мне расстегнули, потом надели наручники. А уже дальше я начал качать права, и после этого и сняли наручники», - рассказал журналист.

Он добавил, что ему и коллегам «грозит две статьи уголовного кодекса». Полонский выразил надежду, что они смогут оспорить это.

АБ

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