В Ростовской области три человека погибли в результате ДТП

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10 августа 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус, игрушка. Фото: pixabay.com

На трассе Ростов-на-Дону – Таганрог произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом в сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Авария случилась предварительно, в 14:20 по московскому времени на 52-м км автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Таганрог. Водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным микроавтобусом.

В результате столкновения погибли три человека. Кроме того, пострадали один взрослый и ребенок 2017 года рождения.

Ранее сообщалось: в Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче.