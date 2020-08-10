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В Ростовской области три человека погибли в результате ДТП

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ростовской области три человека погибли в результате ДТП
Автобус, игрушка. Фото: pixabay.com

На трассе Ростов-на-Дону – Таганрог произошло ДТП с участием  микроавтобуса. Об этом в сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Авария случилась предварительно, в 14:20 по московскому времени на 52-м км автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Таганрог. Водитель, управляя легковым автомобилем, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным микроавтобусом.

В результате столкновения погибли три человека. Кроме того, пострадали один взрослый и ребенок 2017 года рождения.

Ранее сообщалось: в Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче.

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