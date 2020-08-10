В Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче

10 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
В Сергиевом Посаде на загородном участке утонул мальчик в емкости для полива. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным полицейских, ребенок находился на дачном участке с бабушкой. Однако в какой-то момент пожилая женщина оставила мальчика без присмотра на несколько минут, и он упал в бочку объемом 800 литров. В результате происшествия малыш скончался. Ему был один год и семь месяцев.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.