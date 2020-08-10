В Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче

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10 августа 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: бочка с водой, pixabay.com

В Сергиевом Посаде на загородном участке утонул мальчик в емкости для полива. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полицейских, ребенок находился на дачном участке с бабушкой. Однако в какой-то момент пожилая женщина оставила мальчика без присмотра на несколько минут, и он упал в бочку объемом 800 литров. В результате происшествия малыш скончался. Ему был один год и семь месяцев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.