Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

В Подмосковье ребенок утонул в бочке на даче
фото: бочка с водой, pixabay.com

В Сергиевом Посаде на загородном участке утонул мальчик в емкости для полива. Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полицейских, ребенок находился на дачном участке с бабушкой. Однако в какой-то момент пожилая женщина оставила мальчика без присмотра на несколько минут, и он упал в бочку объемом 800 литров. В результате происшествия малыш скончался. Ему был один год и семь месяцев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово пенсионер напал с топором на лифтера, который проводил ремонтные работы и шумел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

БА

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью