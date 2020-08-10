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Опубликовано видео с места взрыва на заправке в Волгограде

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Опубликовано видео с места взрыва на заправке в Волгограде
фото: взрыв, pixabay.com

Количество пострадавших при взрыве газовой цистерны на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда увеличилось с восьми до двенадцати человек. Об этом сообщили в областной администрации.

«Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации», - пояснили в ведомстве.

При этом очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент взрыва. Сначала можно заметить, что огонь охватил всю территорию автозаправочной станции. Однако потом раздался мощный взрыв, клубы дыма были заметны с соседнего района.

Пожару присвоили второй номер сложности.

БА

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