Опубликовано видео с места взрыва на заправке в Волгограде

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10 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: взрыв, pixabay.com

Количество пострадавших при взрыве газовой цистерны на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда увеличилось с восьми до двенадцати человек. Об этом сообщили в областной администрации.

«Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации», - пояснили в ведомстве.

При этом очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент взрыва. Сначала можно заметить, что огонь охватил всю территорию автозаправочной станции. Однако потом раздался мощный взрыв, клубы дыма были заметны с соседнего района.

Пожару присвоили второй номер сложности.