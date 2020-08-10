Опубликовано видео с места взрыва на заправке в Волгограде
10 августа 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Количество пострадавших при взрыве газовой цистерны на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда увеличилось с восьми до двенадцати человек. Об этом сообщили в областной администрации.
«Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации», - пояснили в ведомстве.
При этом очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент взрыва. Сначала можно заметить, что огонь охватил всю территорию автозаправочной станции. Однако потом раздался мощный взрыв, клубы дыма были заметны с соседнего района.
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