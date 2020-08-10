В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве на автозаправке: Пятеро в тяжелом состоянии
10 августа 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 августа, в Волгограде на автозаправочной станции загорелась цистерна с газом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
«… около 12.40 (мест.) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе г. Волгограда … На проспекте Ленина, 124а, происходит горение цистерны с газом», - уточнили в ведомстве.
В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них водитель газовоза, он находится в реанимации, и четыре пожарных, они в тяжелом состоянии.
«В результате слаженных действий пожарных в 13.20 (мск.) удалось ликвидировать горение. На настоящий момент происходит разборка и проливка территории», - добавили спасатели.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.