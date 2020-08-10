В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве на автозаправке: Пятеро в тяжелом состоянии

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10 августа 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с места происшествия в Волгограде, пресс-служба МЧС РФ

В понедельник, 10 августа, в Волгограде на автозаправочной станции загорелась цистерна с газом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«… около 12.40 (мест.) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе г. Волгограда … На проспекте Ленина, 124а, происходит горение цистерны с газом», - уточнили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них водитель газовоза, он находится в реанимации, и четыре пожарных, они в тяжелом состоянии.

«В результате слаженных действий пожарных в 13.20 (мск.) удалось ликвидировать горение. На настоящий момент происходит разборка и проливка территории», - добавили спасатели.

Пожару присвоили второй номер сложности.