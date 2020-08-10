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Сообщения о нападении человека с ледорубом на полицейского в московском храме опровергнуты

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сообщения о нападении человека с ледорубом на полицейского в московском храме опровергнуты
кресты на православном храме, pixabay.com

В столичном храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади в понедельник днем опровергли информацию о том, что нападение человека с ледорубом на полицейского произошло в здании церкви.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы заявил, что в минувшую субботу неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался разрубить электрический кабель в храме. Полицейские пытались задержать его, но мужчина оказал сопротивление и ударил одного из правоохранителей ледорубом по лицу, вследствие чего повредил ему губу.

В храме отметили, что непосредственно в здании церкви ничего не произошло. "Это случилось не у нас, а на территории МВД", – уточнили в церкви.

ЕТ

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