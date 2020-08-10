В московском храме мужчина нанес полицейскому рану ледорубом
10 августа 2020, 11:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В храме на Житной улице в Москве пьяный мужчина пытался повредить электрический кабель, а впоследствии напал на сотрудника полиции. Согласно последней информации, правоохранитель получил рану губы.
Происшествие случилось в минувшую субботу. В полицию поступила информация о гражданине, который неадекватно себя вел в храме. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, он стремился повредить кабель.
При задержании человек оказал сопротивление и ударил полицейского ледорубом. Правоохранитель получил рану губы. Злоумышленник был задержан и доставлен в ОМВД.
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