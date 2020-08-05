В Солнечногорске старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову

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5 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение во время оперативно-розыскных мероприятий в Солнечногорске. Об этом в среду, 5 августа, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В оперуполномоченного выстрелил 45-летний мужчина. Его успели задержать оперативники. Раненого старшего лейтенанта увезли в больницу для оказания медицинской помощи.