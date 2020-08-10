Мужчина, бросивший детей в аэропорту "Шереметьево", отказался признать вину
10 августа 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Житель Комсомольска-на-Амуре по имени Виктор Гаврилов, который оставил своих детей в московском аэропорту " Шереметьево", а также обвиняющийся в краже 100 тысяч рублей, отказался признать свою вину.
В прокуратуре отметили, что согласно версии следствия, в январе обвиняемый при помощи банковского мобильного приложения украл у знакомой 100 тысяч рублей, а затем вместе со своими детьми 5 и 8 лет покинул Комсомольск-на-Амуре. В столичном аэропорту " Шереметьево " гражданин оставил сыновей в терминале, а сам уехал в другой город, чтобы найти работу.
Мужчина вину в содеянном не признал. Известно, что сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения гражданина под стражу и рассмотрении дела. Заседание назначено на 3 сентября.
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