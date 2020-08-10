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В Бурятии пятилетний ребенок погиб от удара током

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Бурятии пятилетний ребенок погиб от удара током
Лампочки. Фото: pexels.ru

В Бурятии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током.

Инцидент произошел в селе Новоселенгинск. Известно: пятилетний ребенок из многодетной семьи, увидев висящие на заборе провода, дотронулся до них. Позже сестра мальчика нашла его без сознания, уже в больнице врачи констатировали смерть.

При осмотре места происшествия следователи установили, что отец пострадавшего самовольно подключился к линии электропередачи, так как в 2017 году дом был отключен от электроэнергии за неуплату.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены. В компетентные органы направлены письма для изучения условий проживания в семье других детей и обеспечение их безопасности.

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