В Бурятии пятилетний ребенок погиб от удара током

В Бурятии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятилетнего ребенка от удара током.
Инцидент произошел в селе Новоселенгинск. Известно: пятилетний ребенок из многодетной семьи, увидев висящие на заборе провода, дотронулся до них. Позже сестра мальчика нашла его без сознания, уже в больнице врачи констатировали смерть.
При осмотре места происшествия следователи установили, что отец пострадавшего самовольно подключился к линии электропередачи, так как в 2017 году дом был отключен от электроэнергии за неуплату.
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Семья характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртными напитками родители не замечены. В компетентные органы направлены письма для изучения условий проживания в семье других детей и обеспечение их безопасности.
Ранее сообщалось: по меньшей мере 60 человек погибли в Пакистане в результате погодных условий.