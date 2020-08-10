По меньшей мере 60 человек погибли в Пакистане в результате погодных условий

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10 августа 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Наводнение. Фото: pixabay.com

Стало известно, что по меньшей мере 64 человека стали жертвами муссонных дождей и наводнений в Пакистане за последние трое суток.

Уточняется: наибольшее число погибших в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Также в регионе нарушена связь с затопленными районами, разлив рек уничтожил сотни жилых домов, вызвал обрушение мостов и опор высоковольтных линий электропередачи.

В южной провинции Синд прорыв плотины на одном из каналов привел к человеческим жертвам и затоплению нескольких деревень. К эвакуации жителей привлекли армейские подразделения и вертолеты. Дожди парализовали нормальную жизнь в крупнейших пакистанских городах Карачи и Лахор.

Ранее сообщалось: в Забайкалье мотоциклист насмерть сбил девушку.