В Забайкалье мотоциклист насмерть сбил девушку

10 августа 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: zab.ru
Вечером в воскресенье, 9 августа, на Дворцовском тракте в Чите мотоциклист насмерть сбил девушку, которая находилась на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю в понедельник, 10 августа.
«Водитель мотоцикла Suzuki допустил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части без цели её пересечения. В результате ДТП девушка получила травмы, от которых скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что мотоциклист не справился с управлением транспортного средства.
Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.
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