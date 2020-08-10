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В Забайкалье мотоциклист насмерть сбил девушку

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zab.ru

В Забайкалье мотоциклист насмерть сбил девушку
фото: мотоцикл, pixabay.com

Вечером в воскресенье, 9 августа, на Дворцовском тракте в Чите мотоциклист насмерть сбил девушку, которая находилась на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю в понедельник, 10 августа.

«Водитель мотоцикла Suzuki допустил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части без цели её пересечения. В результате ДТП девушка получила травмы, от которых скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что мотоциклист не справился с управлением транспортного средства.

Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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