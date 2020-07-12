В Ростове-на-Дону мужчина въехал в колонну байкеров, погибла девушка
12 июля 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]
Стало известно о смерти 28-летней девушки в ростовской больнице в результате столкновения легкого автомобиля с мотоциклом «Стелс» в субботу, 11 июля, на улице Левобережная. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.
«Девушка после столкновения перелетела через машину, разбив лобовое стекло BMW шлемом. Водитель BMW находился в сильнейшем алкогольном опьянении, что показало освидетельствование», - рассказали товарищи погибшей из мотоклуба «Мотовольница».
Известно, что девушку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где она позже скончалась. У нее остался маленький сын.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП в Московской области.
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