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Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Су-27. Фото: Минобороны

Российский истребитель Су-27 над Черным морем перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е «Ариес». Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

Согласно полученным данным, российский самолет приблизился на безопасное расстояние к иностранному воздушному объекту, затем идентифицировал его, проконтролировал маневр разворота, а после вернулся на место базирования. Отмечается, что маневр прошел благополучно.

Полет Су-27 полностью соответствовал международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.

АБ

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