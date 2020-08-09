Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
9 августа 2020, 21:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 над Черным морем перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е «Ариес». Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.
Согласно полученным данным, российский самолет приблизился на безопасное расстояние к иностранному воздушному объекту, затем идентифицировал его, проконтролировал маневр разворота, а после вернулся на место базирования. Отмечается, что маневр прошел благополучно.
Полет Су-27 полностью соответствовал международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.