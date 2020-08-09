Три человека погибли в воскресенье утром в ДТП на автодороге Самара - Волгоград

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9 августа 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Три человека погибли в воскресенье утром в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Самара - Волгоград. От полученные травм на месте аварии скончались двое водителей и пассажир. Два человека, женщина и ребенок, пострадали.

ДТП произошло на территории Саратовской области. В управлении ГИБДД региона предоставили предварительную информацию о том, что в 10:30 (по местному времени) на 255-м км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель и пассажир Geely скончались от полученных травм на месте. Умер на месте аварии и водитель отечественной машины.

В машине Lada Granta также находились женщина и несовершеннолетний ребенок. Они получили травмы и были госпитализированы. По данным Минздрава Саратовской области, 35-летняя женщина и семилетний мальчик находятся в тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП в Саратовской области сегодня произшло и на 252-м километре дороги Тамбов – Саратов, где столкнулись машины УАЗ и Lada Granta. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что в результате ДТП скончался водитель легкового автомобиля. Госпитализированы четыре человека — водитель и пассажир УАЗа, а также две женщины, которые находились в Lada. Ещё четырём получившим травмы женщинам оказали медицинскую помощь.

В Самарской области ДТП с участием сотрудника ОВД одного из подразделений региона произошло в пятницу, 7 августа, вечером в Волжском районе. В результате аварии два человека погибли, пятеро человек, среди которых трое маленьких детей, пострадали.