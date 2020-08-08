ДТП с участием полицейского произошло в Самарской области. Есть погибшие и пострадавшие

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8 августа 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области ДТП с участием сотрудника ОВД одного из подразделений региона произошло в пятницу, 7 августа, вечером в Волжском районе. В результате аварии два человека погибли, пятеро человек, среди которых трое маленьких детей, пострадали.

ГУ МВД по Самарской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейского. По версии следствия, полицейский на автомобиле Datsun на трассе Самара - Большая Черниговка не выбрал дистанцию и столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем Hyundai Solaris, в котором находились трое детей.

После удара Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовую фуру Volvo. Водитель Hyundai, который был лишен прав в 2019 году, от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажирка этой машины 34-летняя женщина пострадала. Ее госпитализировали, она скончалась в реанимации. Еще в Hyundai ехали трое детей: девочка - 3,5 года, мальчик - 2,5 года и двухмесячная девочка. Детей доставили в нейрохирургическое отделение больницы.

Водитель Datsun - полицейский и его пассажирка также пострадали, медики оказали им необходимую помощь, они будут долечиваться амбулаторно.