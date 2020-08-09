Автомобиль насмерть сбил семилетнего мальчика под Волгоградом
9 августа 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В поселке Елань Волгоградской области автомобиль сбил семилетнего ребенка на велосипеде. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 9 августа, в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно последним данным, накануне вечером водитель иномарки совершил наезд на семилетнего мальчика, который ехал в попутном направлении по автодороге на велосипеде.
После дорожно-транспортного происшествия пострадавший ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Врачи сделали все возможное, однако, несмотря на их усилия, им не удалось спасти юного пациента – он скончался от полученных травм.
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