В Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров России
7 августа 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму.
Продюсер приехал в Крым для участия в молодежном форуме. Он поехал в Новый Свет, пошел по популярному турмаршруту «Тропа Голицына» и в момент фотографирования упал с края скалы.
Глухов занимал должность зампредседателя Госкино, затем руководителя департамента государственного регулирования и развития кинематографии Службы кинематографии Министерства культуры РФ. Глухов был продюсером картин «Девятая рота», «Любить по-русски», «Неваляшка» и ряда других.
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