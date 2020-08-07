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В Саранске арестован экс-проректор МГУ

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Саранске арестован экс-проректор МГУ
фото: наручники, pixabay.com

Бывший проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин арестован в Саранске. Об этом сообщили в следственном управлении СК Мордовии, в пятницу, 7 августа.

«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу - на два месяца», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Гришин был задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве мордовской компании. По месту проживания подозреваемого в Красногорском районе, а также в столичной квартире были проведены обыски, после его доставили в Саранск. Арестованный является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», чья задолженность в 2018 году составила более 180 миллионов рублей.

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