В Саранске арестован экс-проректор МГУ

7 августа 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Бывший проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин арестован в Саранске. Об этом сообщили в следственном управлении СК Мордовии, в пятницу, 7 августа.
«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу - на два месяца», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что Гришин был задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве мордовской компании. По месту проживания подозреваемого в Красногорском районе, а также в столичной квартире были проведены обыски, после его доставили в Саранск. Арестованный является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», чья задолженность в 2018 году составила более 180 миллионов рублей.
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