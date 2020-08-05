В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин. Опубликовано видео из его шикарного особняка

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5 августа 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

СК РФ, фото: соцсети

В Москве задержан проректор МГУ по общим вопросам Алексей Гришин. По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства "СДС-Управление строительства" он вывел за рубеж почти миллиард рублей.

Подозреваемый доставлен в Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Организация "СДС-Управление строительства" входит в ООО "Инвест-Альянс", где Гришин числится учредителем. С целью преднамеренного банкротства руководством компании по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, по которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на более 894 млн рублей. В реальности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не существовало.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

У подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете проведены обыски. За рубежом в ошфорах у задержанного существует целый ряд подконтрольных фирм, в том числе в Лондоне и на Сейшелах, с помощью которых он и легализовывал за границей средства. Алексей Гришин – сын ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина.