Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, девять пострадавших
7 августа 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в пятницу, 7 августа, стало известно, что в Курганской области междугородний автобус столкнулся с грузовой машиной. В результате случившегося, согласно данным МЧС, пострадали девять человек.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.37. Уточняется, что в аварию попали автобус сообщением Тюмень – Крым и фура с зерном.
Согласно последней информации МЧС, после удара у автобуса заклинило двигатель. К настоящему моменту поступили данные о девяти пострадавших. Данных о состоянии травмированных граждан пока нет. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
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