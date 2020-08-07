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Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, девять пострадавших

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, девять пострадавших
салон автобуса, pixabay.com

Вечером в пятницу, 7 августа, стало известно, что в Курганской области междугородний автобус столкнулся с грузовой машиной. В результате случившегося, согласно данным МЧС, пострадали девять человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.37. Уточняется, что в аварию попали автобус сообщением Тюмень – Крым и фура с зерном.

Согласно последней информации МЧС, после удара у автобуса заклинило двигатель. К настоящему моменту поступили данные о девяти пострадавших. Данных о состоянии травмированных граждан пока нет. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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