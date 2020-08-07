Три человека погибли в ДТП с участием четырех машин под Воронежем

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7 августа 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Воронежской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей. В результате данной аварии, согласно последней информации, погибли три человека.

Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова уточнила, что ДТП случилось в 15.25 по московскому времени в Рамонском районе на 4-м километре автодороги "Рамонь – Сенное". В аварии участвовали три отечественных автомобиля и одна иномарка.

В результате происшествия три человека погибли, а четверо были доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.