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В Чунском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Чунском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей
фото: pixabey

В Чунском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Автоавария произошла утром. По предварительной информации, водитель автомобиля выбрал небезопасную дистанцию до впереди ехавшего грузовика, водитель которого поворачивал налево, в результате машины столкнулись.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажиры. По меньшей мере один из них находится в тяжёлом состоянии.

ЕСт

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