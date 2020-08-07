В Чунском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей
7 августа 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Чунском районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.
Автоавария произошла утром. По предварительной информации, водитель автомобиля выбрал небезопасную дистанцию до впереди ехавшего грузовика, водитель которого поворачивал налево, в результате машины столкнулись.
В результате ДТП получили травмы водитель и пассажиры. По меньшей мере один из них находится в тяжёлом состоянии.
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