Гречушкин, чья селитра взорвалась в Бейруте, допрошен полицией Кипра
6 августа 2020, 22:34[ «Аргументы Недели» ]
Полиция Кипра допросила россиянина Игоря Гречушкина, который был владельцем судна, перевозившего селитру, которую арестовали в Бейруте и которая во вторник взорвалась в порту, уничтожив почти весь город.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу. Допрос мужчины проходил в его доме на Кипре, содержание беседы не разглашается.
Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Российский эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще шесть лет назад.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.