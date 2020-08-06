Гречушкин, чья селитра взорвалась в Бейруте, допрошен полицией Кипра

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6 августа 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

взрыв в Бейруте, фото: XinHua

Полиция Кипра допросила россиянина Игоря Гречушкина, который был владельцем судна, перевозившего селитру, которую арестовали в Бейруте и которая во вторник взорвалась в порту, уничтожив почти весь город.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу. Допрос мужчины проходил в его доме на Кипре, содержание беседы не разглашается.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Российский эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще шесть лет назад.