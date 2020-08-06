В Новой Москве мужчина избил супружескую пару и обстрелял их машину

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6 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Новой Москве задержали мужчину, который подозревается в избиении супружеской пары в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по в Троицкому и Новомосковскому административных округах ГУ МВД России по Москве.

Известно, что в полицию обратилась женщина. Она рассказала об огнестрельном ранении ее мужа. Позже установлено, что в поселении Марушкинское, квартал № 62, неизвестные умышленно выстрелили из травматического оружия по легковому автомобилю несколько раз, напали на супружескую пару, а затем также избили их и скрылись. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у женщины ссадины и ушиб. От госпитализации они отказались.

Сейчас подозреваемый задержан на парковке одного из столичных торговых центров. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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