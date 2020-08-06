Свидетель ДТП с Ефремовым назвал поведение актера хамским
6 августа 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, что перед аварией машина актера выезжала на встречку и несколько раз резко тормозила. Это передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
«Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться», - рассказал свидетель Владислав Женжебир.
Мужчина добавил: после ДТП Ефремов подходил к нему и его товарищу, спрашивал, не пострадал ли кто, просил угостить сигаретой.
Ранее сообщалось: Лоза резко раскритиковал Ефремова за его позицию в суде.
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