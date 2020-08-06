В Калуге председателя избирательной комиссии избили на рабочем месте

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6 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com

Полицейский автомобиль. Фото: сайт МВД

В штабе территориальной избирательной комиссии Ленинского округа Калуги произошла драка.

Супружеская пара из областного центра решила принять участие в предстоящих выборах, но в документах члены комиссии обнаружили нарушения. Об отказе в регистрации супругам Рахматуллаевым предупредили в письменном виде.

Сообщается, что супруги явились в ТИК и попытались забрать подписные листы силой. Дело закончилось дракой, в которой пострадал председатель комиссии – мужчине потребовалась медицинская помощь. Дебоширов задержали сотрудники полиции.

О том, в какой конкретно выборной кампании собирались участвовать супруги, не сообщается.