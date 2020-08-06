В Астрахани на детской площадке погиб ребенок

6 августа 2020, 07:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка на детской площадке в Астрахани.
По данным ведомства, 11-летний мальчик играл на детской площадке во дворе многоквартирного дома и лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка, который скончался на месте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении регионального Следственного управления СК России.
Ранее на детской площадке в Новом Уренгое нашли несколько приклеенных лезвий.
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