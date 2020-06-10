На детской площадке в Новом Уренгое нашли несколько приклеенных лезвий

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10 июня 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Игрушки. Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое неизвестные злоумышленники обклеили детскую площадку лезвиями. Они были закреплены таким образом, чтобы дети не смогли их заранее заметить.

Одна из местных жительниц призналась, что гуляла с детьми на площадке и заметила у сына разрезанную футболку. «Я решила из любопытства пройтись и посмотреть на площадке, где же там такое острое. Первым, конечно, на глаза попалось лезвие на горке. Потом я еще нашла лезвия на лестнице и в туннеле, где намного более незаметно они приклеены», - рассказала она. Женщина добавила, что сняла все найденные лезвия, прикасалась к ним только через салфетку.

В региональном МВД заявили, что заявлений по факту произошедшего не поступало, сотрудники правопорядка начали проверку.