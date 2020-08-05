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На юго-востоке Москвы машина сбила двух женщин, одна из них скончалась

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

На юго-востоке Москвы машина сбила двух женщин, одна из них скончалась
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Москве легковой автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Инцидент произошел на юго-востоке столица по адресу Батайский проезд, 31.  Машина BMW наехал на двух жительниц на пешеходном переходе. Одна из них скончалась, другая доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время уточняются все факты произошедшего инцидента.

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