Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Видео, как на МКАД автобус протаранил автомобили, попавшие в аварию

, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как на МКАД автобус протаранил автомобили, попавшие в аварию
затор, фото: pixabay.com

На внутренней стороне 77 км МКАД сегодня вечером произошла авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса. Кадры с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Движение из-за произошедшего ДТП было затруднено. Пострадавших, к счастью, нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В Крыму продолжается расследование уголовного дела по факту аварии с микроавтобусом, унесшей 9 человеческих жизней.

НС

В мире

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко окажется под пропагандистскими ударами Запада в случае отрыва страны от России. Об этом заявил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью