Видео, как на МКАД автобус протаранил автомобили, попавшие в аварию

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5 августа 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

затор, фото: pixabay.com

На внутренней стороне 77 км МКАД сегодня вечером произошла авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса. Кадры с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Движение из-за произошедшего ДТП было затруднено. Пострадавших, к счастью, нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В Крыму продолжается расследование уголовного дела по факту аварии с микроавтобусом, унесшей 9 человеческих жизней.