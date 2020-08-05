Названа причина смертельной аварии с микроавтобусом Краснодар–Симферополь

Аргументы Недели → Происшествия

5 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Крым

В Крыму продолжается расследование уголовного дела по факту аварии с микроавтобусом, унесшей 9 человеческих жизней. Напомним, 31 июля около пяти часов утра на 168-м километре трассы «Таврида» в районе села Русаковка микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI»врезался в «КамАЗ» с прицепом.

В момент столкновения в маршрутке были 18 человек, восемь пассажиров и водитель погибли на месте аварии. Как установило следствие, перед столкновением с грузовиком маршрутка двигалась со скоростью больше 100 км/ч (при допустимой скорости 90 км/ч).

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

В настоящее время следствием отрабатываются три основные версии произошедшего. Во-первых, нарушение организатором перевозок условий труда-отдыха водителя и неисполнение им требований по инструктажу и аттестации водителя. Во-вторых, – техническая неисправность микроавтобуса. И в-третьих, нарушение водителем правил дорожного движения. Последнюю версию следствие считает непосредственной причиной ДТП.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления СКР по республике Крым и городу Севастополю.