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В Москве медики вытащили связку ключей из желудка маленького мальчика

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве медики вытащили связку ключей из желудка маленького мальчика
Ключи. Фото: pixabay.com

В Москве медики вытащили два железных ключа из желудка ребенка.

Уточняется: отец самостоятельно привез мальчика вечером в приемное отделение института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам родителя, он заметил, как ребенок проглотил связку ключей.

Положение инородных предметов позволяло достать их из желудка без каких-либо осложнений. Манипуляцию решено было проводить под наркозом, и в результате оба ключа были успешно удалены, на утро школьника выписали.

Ранее сообщалось: в Москве в здании Центробанка произошло возгорание.

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