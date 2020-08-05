В Москве в здании Центробанка произошло возгорание
5 августа 2020, 20:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В здании Центрального банка РФ в Москве произошло возгорание. Об этом рассказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что по адресу Брянский Пост, дом 8 строение 1 случилось короткое замыкание светильника в шахте грузового лифта с последующим загоранием. Общая площадь пожара - 0,2 квадратных метра. Оно было ликвидировано самозатуханием.
Отмечается, что здание покинуло 50 человек, пострадавших нет.
Ранее сообщалось: в Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин.
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