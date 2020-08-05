Стало известно, что в результате взрыва в Бейруте пострадали 17 местных журналистов

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5 августа 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Блокнот. Фото: pixabay.com

Стало известно, что семнадцать местных журналистов ранены в Бейруте.

Уточняется: трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Также взрывом нанесен урон ряду редакций, офису Союза журналистов Ливана. Союз журналистов России направил соболезнования коллегам из Союза, а также в посольство Ливанской Республики в РФ.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По данным, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

Ранее сообщалось: российский эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще шесть лет назад.