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На участке ТТК в Москве перекрыты три полосы из-за разлива топлива после возгорания автомобиля

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На участке ТТК в Москве перекрыты три полосы из-за разлива топлива после возгорания автомобиля
Автомобиль. Фото: pixabay.com

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на внутренней стороне ТТК на Автозаводском мосту. В результате возгорания произошел частичный разлив топлива. Пока перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе.  

Уточняется: пожар потушен на площади 5 кв. м, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось: в России с 1 ноября 2020 начнет действовать стандарт о переходах автодорог для животных.  

ЕЧ
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