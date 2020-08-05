На участке ТТК в Москве перекрыты три полосы из-за разлива топлива после возгорания автомобиля
5 августа 2020, 17:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на внутренней стороне ТТК на Автозаводском мосту. В результате возгорания произошел частичный разлив топлива. Пока перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе.
Уточняется: пожар потушен на площади 5 кв. м, по предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось: в России с 1 ноября 2020 начнет действовать стандарт о переходах автодорог для животных.
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