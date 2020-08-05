На участке ТТК в Москве перекрыты три полосы из-за разлива топлива после возгорания автомобиля

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 августа 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

На Третьем транспортном кольце в Москве загорелась машина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на внутренней стороне ТТК на Автозаводском мосту. В результате возгорания произошел частичный разлив топлива. Пока перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе.

Уточняется: пожар потушен на площади 5 кв. м, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось: в России с 1 ноября 2020 начнет действовать стандарт о переходах автодорог для животных.