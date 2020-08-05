В России с 1 ноября 2020 начнет действовать стандарт о переходах автодорог для животных

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5 августа 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

Росстандарт утвердил первый в РФ национальный стандарт, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых переходов для животных. Об этом сообщило ведомство.

Известно, что ГОСТ вступит в силу 1 ноября 2020 года.

Экодуком называют искусственное дорожное сооружение, обеспечивающее безопасное пересечение автодороги животными.

Документ будет устанавливать требования к размещению и обустройству экодуков для диких животных на дорогах общего пользования с целью снижения их гибели и рисков ДТП при столкновении с ними.

Отмечается: число наездов на животных в общем количестве аварий составляет не менее 2%, а число погибших составляет 2-3 человека на 100 столкновений с представителями дикой природы, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными.

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