В Воронеже отравившиеся спиртными напитками несовершеннолетние попали в больницу

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5 августа 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Школьные будни. Фото: pixabay.com

В Воронеже трое школьников отравились спиртными напитками. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел вечером 4 августа. Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный Воронежа. Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии Областной детской клинической больницы №1, где им оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего организована проверка всех фактов, задействованы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу. Также устанавливаются лица, у которых школьники приобрели спиртное.

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