В Воронеже отравившиеся спиртными напитками несовершеннолетние попали в больницу
5 августа 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Воронеже трое школьников отравились спиртными напитками. Об этом сообщает прокуратура области.
Инцидент произошел вечером 4 августа. Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный Воронежа. Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии Областной детской клинической больницы №1, где им оказана медицинская помощь.
По факту произошедшего организована проверка всех фактов, задействованы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу. Также устанавливаются лица, у которых школьники приобрели спиртное.
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