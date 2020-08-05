В Екатеринбурге произошло ДТП: такси трижды перевернулось в воздухе

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5 августа 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Такси. Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего машина на полной скорости вылетел на парковку аэропорта.

ДТП произошло вечером 4 августа. Известно, что таксист двигался с обычной скоростью, но когда выехал на Кольцовский тракт, стал сильно разгоняться. Уточнятся: в момент аварии скорость автомобиля превышала 140 километров в час.

Затем врезавшуюся в бордюр иномарку отбросило в дерево. После этого она вылетела на парковку "Кольцово" и несколько раз перевернулась в воздухе. От сильного удара двигатель и части машины разлетелись и повредили два других автомобиля, находившихся рядом.

Водителя доставили в больницу с переломом ноги. Пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, он также госпитализирован.

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