В Екатеринбурге произошло ДТП: такси трижды перевернулось в воздухе
5 августа 2020, 15:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Екатеринбурге водитель такси не справился с управлением, в результате чего машина на полной скорости вылетел на парковку аэропорта.
ДТП произошло вечером 4 августа. Известно, что таксист двигался с обычной скоростью, но когда выехал на Кольцовский тракт, стал сильно разгоняться. Уточнятся: в момент аварии скорость автомобиля превышала 140 километров в час.
Затем врезавшуюся в бордюр иномарку отбросило в дерево. После этого она вылетела на парковку "Кольцово" и несколько раз перевернулась в воздухе. От сильного удара двигатель и части машины разлетелись и повредили два других автомобиля, находившихся рядом.
Водителя доставили в больницу с переломом ноги. Пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, он также госпитализирован.
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