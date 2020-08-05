Родители брошенного в коляске в Москве ребенка найдены

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5 августа 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

плюшевый мишка, pixabay.com

Сотрудникам полиции удалось установить личности предполагаемых родителей ребенка, который был оставлен в коляске у одного из домов на западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Граждане, которые, как предполагается, являются матерью и отцом брошенного малыша, доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Москвы приступила к проверке после обнаружения на Студенческой улице в столице коляски с ребенком. Находка была сделана прохожими, которые обратились в полицию. Жизни малыша в настоящий момент ничто не угрожает.