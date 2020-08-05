Брошенного в коляске ребенка нашли на западе Москвы
5 августа 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На Студенческой улице в Москве обнаружили брошенную коляску с ребенком. Соответствующую информацию в среду, 5 августа, предоставила начальник пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.
Согласно предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома, расположенного на улице Студенческая, прохожие нашли коляску с маленьким мальчиком. Граждане обратились в правоохранительные органы. Сейчас жизни и здоровью оставленного ребенка ничто не угрожает.
Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В настоящий момент родителей ребенка ищут.
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