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Брошенного в коляске ребенка нашли на западе Москвы

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Брошенного в коляске ребенка нашли на западе Москвы
детская коляска, pixabay.com

На Студенческой улице в Москве обнаружили брошенную коляску с ребенком. Соответствующую информацию в среду, 5 августа, предоставила начальник пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

Согласно предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома, расположенного на улице Студенческая, прохожие нашли коляску с маленьким мальчиком. Граждане обратились  в правоохранительные органы. Сейчас жизни и здоровью оставленного ребенка ничто не угрожает.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. В настоящий момент родителей ребенка ищут.

ЕТ

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