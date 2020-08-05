В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова

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5 августа 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Олег Тиньков. Фото: соцсети

В московском коттедже в Никольском тупике, принадлежащем предпринимателю Олегу Тинькову, неизвестные злоумышленники взломали два сейфа и украли оттуда вещи общей суммой более чем на миллион рублей.

О случившемся рассказали в столичном главке МВД. Сообщение о краже поступило в правоохранительные органы во вторник, 4 августа. Известно, что злоумышленник «отжал пластиковые двери» и проник в помещение, где были установлены сейфы.

«Со слов горничной, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», - сообщили в пресс-службе ведомства.