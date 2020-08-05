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Двое военных пострадали во время работ по наведению мостовой переправы в Хабаровском крае

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Двое военных пострадали во время работ по наведению мостовой переправы в Хабаровском крае
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При обрушении моста в Хабаровском крае пострадали двое военнослужащих. Соответствующую информацию утром в среду, 5 августа, предоставили сотрудники пресс-службы Восточного военного округа.

Уточняется, что ранее сегодня в районе поселка имени Тельмана в Хабаровском крае подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа, состоящее из 20 человек, в рамках планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы. В ходе данного процесса одна из опор самопроизвольно сложилась, вследствие чего двое военнослужащих получили травмы.

Угрозы жизни пострадавших нет. На месте в настоящий момент работает комиссия, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

ЕТ

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