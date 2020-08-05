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В Сочи медведи загрызли ребенка, который зашел к ним в вольер

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Краснодарскому краю

В Сочи медведи загрызли ребенка, который зашел к ним в вольер
медведь, pixabay.com

В сочинском поселке Дагомыс медведи загрызли 11-летнего мальчика, который зашел к ним в незапертый вольер. Согласно последней информации, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что вечером 4 августа мальчик находился на улице Армавирской в поселке Дагомыс. Ребенок вошел в вольер с двумя медведями, который стоял на земельном участке, арендованном одной из коммерческих организаций. Дикие звери напали на несовершеннолетнего и причинили ему множественные телесные повреждения. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть мальчика.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельств трагедии, в частности, ыыясняется, были ли соблюдены условия безопасности содержания медведей.

ЕТ

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