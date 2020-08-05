В Москве мужчина забыл на арендованном самокате сумку с 1,3 млн рублей
5 августа 2020, 10:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Москве мужчина оставил на ручке арендованного самоката сумку, в которой находились наличные – более 1,3 миллиона рублей. Когда он вспомнил о барсетке и вернулся за ней, то своего имущества не нашел.
23-летний мужчина обратился в полицию накануне. Он сообщил, что в течение пяти лет копил деньги, чтобы приобрести машину. Во вторник они с другом отправились кататься на самокатах, а средства у него были при себе, поскольку, по его словам, он мог купить автомобиль в любой момент.
Впоследствии молодые люди оставили транспортные средства на специальной стоянке. Мужчина забыл сумку с 1 350 000 рублей на ручке своего самоката. По пути домой гражданин вспомнил о барсетке, вернулся, но денег не нашел.
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