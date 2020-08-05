Со счетов безработного жителя Москвы и его матери похитили более 31 миллиона рублей
5 августа 2020, 09:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
С банковских счетов безработного жителя Москвы и его матери-пенсионерки злоумышленники в течение двух месяцев похитили более 31 миллиона рублей. Об этом в среду сообщили сотрудники ГУМВД по столице.
Накануне в полицию с заявлением о краже обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что в период с 18 мая по 16 июля неизвестные перевели с его счета в банке более 6 миллионов рублей. Впоследствии злоумышленники похитили со счета его матери еще около 24 миллионов рублей.
В общей сложности материальный ущерб достиг 31 миллиона рублей. По факту случившегося проводится проверка.
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