В Подмосковье раскрыли серию краж из дачных домов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

В подмосковном Павловском Посаде задержали серийного дачного вора, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Неизвестный проник на их участки в садовых товариществах и похитил бытовую технику, хозяйственный инвентарь и другое имущество. Общая сумма материального ущерба составила более 150 тысяч рублей», - рассказали в главке.

Вором оказался ранее судимый 38-летний местный житель, который успел продать похищенное, а вырученные деньги потратил. Его задержали и завели дело о краже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.