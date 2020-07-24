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В Подмосковье раскрыли серию краж из дачных домов

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Подмосковье раскрыли серию краж из дачных домов
Фото: pixabay.com

В подмосковном Павловском Посаде задержали серийного дачного вора, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Неизвестный проник на их участки в садовых товариществах и похитил бытовую технику, хозяйственный инвентарь и другое имущество. Общая сумма материального ущерба составила более 150 тысяч рублей», - рассказали в главке.

Вором оказался ранее судимый 38-летний местный житель, который успел продать похищенное, а вырученные деньги потратил. Его задержали и завели дело о краже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

АГ

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