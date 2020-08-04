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4 августа 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дельтаплан. Фото: pixabay.com

В Подмосковье произошло крушение мотодельтаплана. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Инцидент случился в районе 97-го км трассы М-1. Там упал частный мотодельтаплан. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.

После крушения обоих пилотов пришлось деблокировать из поврежденных конструкций. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

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