В Алтае на горе вертолет совершил жесткую посадку

На горе Белуха в Республике Алтай совершил жесткую посадку вертолет. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Уточняется: Robinson R66 принадлежит компании «Алтай-Авиа».

Известно, что борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось: военный аналитик раскрыл выгоду США от продолжения конфликта на востоке Украины.

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru