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В Алтае на горе вертолет совершил жесткую посадку

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Алтае на горе вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет. Фото: pixabay.com

На горе Белуха в Республике Алтай совершил жесткую посадку вертолет. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Уточняется:  Robinson R66 принадлежит компании «Алтай-Авиа».

Известно, что борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Люди не пострадали.

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